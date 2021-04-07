Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы. Ему грозит до двух лет тюрьмы

Следствие предъявило обвинение Эдуарду Билю, известному как блогер Эдвард Бил, в нарушении правил дорожного движения после аварии с его участием на Садовом кольце. Об этом пишет РБК со ссылкой на защиту обвиняемого.

По словам адвоката Сергея Жорина, обвинение предъявлено по статье 264 части 1 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до двух лет.

На сайте столичного главка МВД подтверждается эта информация. «Предполагаемому виновнику ДТП предъявлено обвинение. Женщина, получившая травмы и находящаяся на лечении, признана потерпевшей с момента возбуждения уголовного дела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по делу назначены все необходимые экспертизы. Следствие уже провело обыск дома у блогера и допросило свидетелей ДТП. К материалам дела приобщены записи с камер видеонаблюдения.

1 апреля в центре Москвы недалеко от Смоленской площади произошло крупное ДТП. По данным ГИБДД, спорткар Эдварда Била Audi RS 6 Avant вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями.

Женщину — водителя «Фольксвагена», на который пришелся основной удар, — госпитализировали в тяжелом состоянии, в течение нескольких дней она находилась в коме. Пострадавшей оказалась консультант Госдумы Мария Артемова. Ей предстоит длительное и дорогостоящее лечение.

После случившегося партия ЛДПР решила внести в Госдуму законопроект, который позволит конфисковывать автомобиль у виновников ДТП. Политики также предложили высылать таких автовладельцев за пределы родного города. Куда именно их будут отправлять, не уточняется.