В России выявили 8294 случая коронавируса за последние сутки

В России выявили 8294 случая коронавируса в 84 регионах за последние сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 34 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 606 162. За последние сутки вылечились 9445 человек, за все время — 4 229 480. За сутки умерли 374 пациента, за весь период — 101 480.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире количество заразившихся коронавирусом превысило 132 млн человек, 2,8 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (30,9 млн), на втором — Бразилия (13,1 млн). За ними идут Индия (12,8 млн) и Франция (4,9 млн).