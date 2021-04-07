В России выявили 8294 случая коронавируса за последние сутки

В России выявили 8294 случая коронавируса в 84 регионах за последние сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 34 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.