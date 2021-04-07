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В Замоскворечье начали снос исторических зданий ради элитного ЖК. В соседнем доме потрескались стены

Семён Гудошников
Сегодня в 15:10

В центре Москвы, в квартале напротив церкви Климента Папы Римского, начали сносить исторические здания ради строительства элитного ЖК. Об этом пишет The Village со ссылкой на муниципального депутата Марину Уразаеву и местную жительницу Наталью Борисову.

По словам Борисовой, под снос пошло в том числе здание, в котором в советское время находился завод «Экран». Она отмечает, что проснулась накануне «будто от землетрясения: двери и люстры дрожали».

На стройплощадке, говорит очевидица, работала тяжелая строительная техника и экскаваторы. Пыль вокруг стояла, «как в [пустыне] Сахаре» или «как во время настоящего урагана», заявляет она.

Борисова живет на пятом этаже дома по адресу Большая Ордынка, 17 — бывшей усадьбы купцов Куманиных, где почти 30 лет жила Анна Ахматова. Из‑за работ стены в ее доме начали трескаться — жильцы обратились в прокуратуру и МЧС. Приехавшие спасатели предложили жителям «эвакуироваться», говорит Наталья.

По словам женщины, в ее доме из‑за работ не только потрескались стены, но и пол в ванной, окна которой выходят на стройку. В планах застройщика — снести кирпичное здание 1900 года, которое еще ближе находится к ахматовскому дому.

По словам депутата Уразаевой, фундаменты дореволюционных домов рядом со стройкой не укреплены, и они находятся под угрозой разрушения. «Никакие работы обещали не начинать, пока не укрепят старый фундамент, но под это укрепление успели только просверлить отверстия», — отмечает Борисова.

О том, что напротив церкви Климента в самом центре Москвы собираются построить элитный ЖК, местные жители и муниципальные депутаты узнали случайно в феврале 2019 года. При этом параметры масштабного строительства были согласованы еще в 2015 году, но их скрывали от общественности.

По документам проекта, которые оказались в распоряжении «Афиши Daily», общая площадь застройки составит 43 тыс. квадратных метров. На ней расположатся 10 новых зданий высотой до 7 этажей. Проект вызвал широкий резонанс в обществе — против него выступили местные жители и муниципальные депутаты, которые считают, что строительство навсегда изменит исторический облик района.

«Архнадзор» вместе с деятелями культуры и архитекторами написал мэру Москвы открытое письмо с требованием пересмотреть проект строительства элитного ЖК. Его этажность и плотность необходимо снизить, а ведущиеся на объекте работы немедленно остановить, считают активисты.

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