В Замоскворечье начали снос исторических зданий ради элитного ЖК. В соседнем доме потрескались стены

В центре Москвы, в квартале напротив церкви Климента Папы Римского, начали сносить исторические здания ради строительства элитного ЖК. Об этом пишет The Village со ссылкой на муниципального депутата Марину Уразаеву и местную жительницу Наталью Борисову.

По словам Борисовой, под снос пошло в том числе здание, в котором в советское время находился завод «Экран». Она отмечает, что проснулась накануне «будто от землетрясения: двери и люстры дрожали».

На стройплощадке, говорит очевидица, работала тяжелая строительная техника и экскаваторы. Пыль вокруг стояла, «как в [пустыне] Сахаре» или «как во время настоящего урагана», заявляет она.

Борисова живет на пятом этаже дома по адресу Большая Ордынка, 17 — бывшей усадьбы купцов Куманиных, где почти 30 лет жила Анна Ахматова. Из‑за работ стены в ее доме начали трескаться — жильцы обратились в прокуратуру и МЧС. Приехавшие спасатели предложили жителям «эвакуироваться», говорит Наталья.