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Netflix купил права на документальный сериал про Канье Уэста

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:45

Netflix купил права на показ документального сериала про Канье Уэста. Об этом сообщает издание Billboard со ссылкой на источник.

По его словам, стриминговый сервис заплатил правообладателю сериала 30 млн долларов. При этом собеседник Variety утверждает, что это неточная сумма.

Съемки проекта длились больше двадцать лет: он включает в себя ранее не публиковавшиеся кадры с Уэстом, охватывает абсолютно все этапы карьеры музыканта и освещает многие важные события его жизни, в том числе неудачную президентскую кампанию в 2020 году и смерть матери, Донды Уэст.

Как будет называться сериал, пока не сообщается. По данным Billboard, Netflix покажет его уже в этом году.

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