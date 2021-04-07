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Милонов попросил ФСБ наказать «Артдокфест» за «экстремистский» фильм о чеченском гее

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:58

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил директора ФСБ Александра Бортникова привлечь к ответственности организаторов кинофестиваля «Артдокфест» за экстремизм. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, парламентария возмутил документальный фильм «Тихий голос» из конкурсной программы фестиваля. Картина рассказывает о бойце ММА, вынужденном бежать из Чечни из‑за своей гомосексуальности.

«Содержание фильма носит откровенно экстремистский характер, побуждая к совершению преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды», — говорится в запросе Милонова.

Депутат утверждает, что организаторы «Артдокфеста» пользуются «щедрой финансовой поддержкой от зарубежных структур, включая зарубежные СМИ, и иностранных государств». К тому же, пишет Милонов, ранее на фестивале уже не раз показывали фильмы с экстремистским содержанием.

«Артдокфест» проходит в Москве с 2 по 9 апреля. В Петербурге его проведение планировалось с 3 по 10 апреля, однако его сорвали.

5 апреля основатель фестиваля режиссер Виталий Манский объявил, что «Тихое место» не будет показан в конкурсной программе «Артдокфеста» в Москве. До этого организаторы фестиваля сообщали, что из‑за фильма им угрожал мужчина, представившийся Сулиманом, а все билеты на сеансы этого фильма в Москве одномоментно выкупил один человек.

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