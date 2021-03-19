Голосовые чаты в Telegram, новый альбом Ланы Дель Рей и другие новости дня

Джо Байден ответил Путину на предложение подискутировать в прямом эфире. «Я уверен, мы поговорим в определенный момент», — заявил он.

Российский прокатчик «Суперновы» запросил у Минкульта разрешение на прокат полной версии фильма. Теперь он ждет реакции кинотеатров, ведь они могут отказаться от показа.

Netflix вошел в пятерку самых популярных видеосервисов среди россиян. Его обогнали ivi, «Кинопоиск HD» и Okko.

Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» заблокировать сообщество «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». В соцсети заявили, что были вынуждены это сделать.

В России выявили 9699 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 443 пациента, вылечились — 12 337.

Telegram запустил в каналах голосовые чаты. В них нет лимита на количество участников и можно записывать эфиры.

Племянник Владимира Путина создал «Всероссийский комитет поддержки Путина». Он займется оценкой реализации федеральных программ в регионах.

Кара Делевинь призналась, что хотела покончить с собой из‑за своей сексуальной ориентации. Актриса, которая идентифицирует себя как пансексуального человека, и сейчас иногда хочет быть натуралкой.

Во Франции суд признал женщину виновной в разводе из‑за того, что она не хотела заниматься сексом с мужем. Женщина подала апелляцию в ЕСПЧ.

К музыкальным релизам. Новые пластинки вышли у Ланы Дель Рей, «Кровостока», Pharaoh и Сержа Танкяна. Клипами поделились Моргенштерн с Yung Trappa и Макс Барских с Zivert.

31 марта в Московском музее современного искусства (MMOMA) откроется выставка «Состояние души Нью-Йорк» стрит-арт-художника Харифа Гузмана. Придуманное им альтер эго Haculla стало культовым в среде нью-йоркских уличных художников. В своих работах он критикует массовую культуру и консюмеризм.