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Голосовые чаты в Telegram, новый альбом Ланы Дель Рей и другие новости дня 20:18 Дайджест
Джо Байден ответил Путину на предложение подискутировать в прямом эфире 20:15
Жители Екатеринбурга протестуют против «вышки 5G». Они 3 дня спят в палатках на месте строительства 19:55
Полиция начала расследование против Арми Хаммера после обвинений в изнасиловании 19:40
Племянник Путина создал «Всероссийский комитет поддержки Путина» 19:01
Пресс-материалы «Состояние души Нью-Йорк»: в Москве откроется выставка стрит-арт-художника Харифа Гузмана
«Состояние души Нью-Йорк»: в Москве откроется выставка стрит-арт-художника Харифа Гузмана 18:25
Во Франции суд признал женщину виновной в разводе. Она не хотела заниматься сексом с мужем 18:12
Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» заблокировать группу, выступающую за равноправие с ЛГБТ 17:28
Telegram запустил в каналах голосовые чаты. Без лимита на участников и с записью эфиров 17:06
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«Яндекс.Музыка» Лана Дель Рей выпустила новый альбом «Chemtrails over the Country Club». Первый за почти два года
Лана Дель Рей выпустила новый альбом «Chemtrails over the Country Club». Первый за почти два года 16:25
Моргенштерн выпустил клип на второй фит с Yung Trappa. Там много неона и полуголых девушек 16:03
Российский прокатчик «Суперновы» запросил разрешение на прокат полной версии фильма 16:02
Одиночество и киберпанк: Макс Барских и Zivert выпустили клип «Bestseller» 15:50
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Дайджест

Голосовые чаты в Telegram, новый альбом Ланы Дель Рей и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:18

Джо Байден ответил Путину на предложение подискутировать в прямом эфире. «Я уверен, мы поговорим в определенный момент», — заявил он.

Российский прокатчик «Суперновы» запросил у Минкульта разрешение на прокат полной версии фильма. Теперь он ждет реакции кинотеатров, ведь они могут отказаться от показа.

Netflix вошел в пятерку самых популярных видеосервисов среди россиян. Его обогнали ivi, «Кинопоиск HD» и Okko.

Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» заблокировать сообщество «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». В соцсети заявили, что были вынуждены это сделать.

В России выявили 9699 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 443 пациента, вылечились — 12 337.

Telegram запустил в каналах голосовые чаты. В них нет лимита на количество участников и можно записывать эфиры.

Племянник Владимира Путина создал «Всероссийский комитет поддержки Путина». Он займется оценкой реализации федеральных программ в регионах.

Кара Делевинь призналась, что хотела покончить с собой из‑за своей сексуальной ориентации. Актриса, которая идентифицирует себя как пансексуального человека, и сейчас иногда хочет быть натуралкой.

Во Франции суд признал женщину виновной в разводе из‑за того, что она не хотела заниматься сексом с мужем. Женщина подала апелляцию в ЕСПЧ.

К музыкальным релизам. Новые пластинки вышли у Ланы Дель Рей, «Кровостока», Pharaoh и Сержа Танкяна. Клипами поделились Моргенштерн с Yung Trappa и Макс Барских с Zivert.

31 марта в Московском музее современного искусства (MMOMA) откроется выставка «Состояние души Нью-Йорк» стрит-арт-художника Харифа Гузмана. Придуманное им альтер эго Haculla стало культовым в среде нью-йоркских уличных художников. В своих работах он критикует массовую культуру и консюмеризм.

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