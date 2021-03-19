За последние сутки в России выявили 9699 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9699 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 104 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 437 938. За последние сутки вылечились 12 337 человек, за все время — 4 049 373. За сутки умерли 443 пациента, за весь период — 94 267.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 121,8 млн человек, 2,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,6 млн). На втором месте — Бразилия (11,7 млн), на третьем — Индия (11,5 млн).