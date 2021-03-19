Джо Байден ответил Путину на предложение подискутировать в прямом эфире

Президент США Джо Байден пообещал, что рано или поздно поговорит с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондентка Bloomberg Дженнифер Эпштейн.

«Я уверен, мы поговорим в определенный момент», — цитирует журналистка американского президента.

Байден не уточнил точное время введения новых санкций против России, а только лишь подчеркнул, что они вступят в силу «в свое время».

17 марта президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC, считает ли он Владимира Путина убийцей. Путин ответил ему детской поговоркой «Кто как обзывается, то так и называется», а через несколько часов предложил Байдену провести дискуссию в онлайн-формате.