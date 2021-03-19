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Племянник Путина создал «Всероссийский комитет поддержки Путина»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:01

Двоюродный племянник Владимира Путина Роман Путин объявил о создании «Всероссийского комитета поддержки Путина». Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на помощника родственника президента Максима Каменева.

По его словам, проект направлен на создание групп специалистов по различным направлениям. Организация займется оценкой использования федеральных программ в регионах.

В каждом регионе комитет будет собирать оценки жителей и принимать предложения по улучшению качества жизни. Также он сформирует предложения региональным правительствам, как использовать бюджетные средства наиболее эффективно.

В декабре прошлого года Роман Путин — предприниматель, бывший сотрудник ФСБ и бывший советник губернатора Новосибирской области — создал партию «Россия без коррупции». До этого он возглавлял партию «Народ против коррупции», но в ноябре ее ликвидировал Верховный суд. Причиной послужило неучастие партии в выборах на протяжении семи лет.

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