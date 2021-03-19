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Pharaoh представил новый альбом «Million Dollar Depression»

Виктория Шанина
Сегодня в 10:52

Рэпер Pharaoh выпустил новый альбом «Million Dollar Depression». Помимо меланхолии и депрессии, на пластинку затесались эксцентричные треки. Но даже в них тексты остаются довольно грустными.

В альбом вошли 15 треков, в том числе «Печаль со знаком 8», «Нет сердца» и «Судный день». Среди них есть фиты с 39 и Noa, а также два трека, которые вышли до релиза пластинки, — «Эми» и «Всему свое время».

25 марта начнется тур артиста, в котором он презентует новый альбом. Концерты пройдут в Москве, Новосибирске, Иркутске, Минске, Киеве и других городах.

Предыдущая пластинка Pharaoh вышла в 2020 году. Николай Овчинников рассказал, почему «Правило» было провальным, и объяснил, что это говорит о состоянии русскоязычного хип-хопа.

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