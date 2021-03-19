Pharaoh представил новый альбом «Million Dollar Depression»

Рэпер Pharaoh выпустил новый альбом «Million Dollar Depression». Помимо меланхолии и депрессии, на пластинку затесались эксцентричные треки. Но даже в них тексты остаются довольно грустными.

В альбом вошли 15 треков, в том числе «Печаль со знаком 8», «Нет сердца» и «Судный день». Среди них есть фиты с 39 и Noa, а также два трека, которые вышли до релиза пластинки, — «Эми» и «Всему свое время».