Российский прокатчик «Суперновы» запросил разрешение на прокат полной версии фильма

Компания World Pictures подала в Минкультуры РФ документы на прокатное удостоверение полной версии британского фильма «Супернова», сообщает «Интерфакс». В ней присутствуют гей-сцены, которые ранее вырезали из ленты.

«Мы передали пакет документов по полной версии фильма 18 марта в Министерство культуры РФ. Прокат этой версии намечен с 22 марта. Ожидаем, что кинотеатры выразят свою позицию после получения прокатного удостоверения», — сказали в компании.

В российский прокат фильм «Супернова» вышел без трехминутной сцены, в которой гомосексуальная пара пытается заняться сексом. Прокатчик посчитал, что кинотеатры откажутся от картины из‑за закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних (однако на «Супернову» он не распространяется из‑за маркировки «18+»). В публикациях о фильме прокатчик попросил не использовать слово «гей».

В начале недели World Pictures рассказала о возможности выхода необрезанной версии в России.

Сюжет картины рассказывает об отношениях гей-пары, в которой один из партнеров столкнулся с деменцией.