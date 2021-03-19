«Состояние души Нью-Йорк»: в Москве откроется выставка стрит-арт художника Харифа Гузмана

В Московском музее современного искусства (MMOMA) с 31 марта по 6 июня пройдет выставка «Состояние души Нью-Йорк» стрит-арт художника Харифа Гузмана, известного под псевдонимом Hallu. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

Проект основан на жизненном пути художника и вдохновлен Нью-Йорком, оказавшим на большое влияние на эстетические предпочтения и миропонимание автора. Выставка представляет собой масштабную панораму разных аспектов почерка и этапов сложения стиля Hallu, направлений работы и сфер интересов.

Гузман следует традиции стрит-арта, которая обращается к критике массовой культуры, консюмеристских ценностей, мировоззрения «маленького буржуа». Своими учителями он называет таких авторов, как Жан-Мишель Баския, Майк Келли, Роберт

Раушенберг.