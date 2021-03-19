«Состояние души Нью-Йорк»: в Москве откроется выставка стрит-арт художника Харифа Гузмана

В Московском музее современного искусства (MMOMA) с 31 марта по 6 июня пройдет выставка «Состояние души Нью-Йорк» стрит-арт художника Харифа Гузмана, известного под псевдонимом Hallu. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.
Проект основан на жизненном пути художника и вдохновлен Нью-Йорком, оказавшим на большое влияние на эстетические предпочтения и миропонимание автора. Выставка представляет собой масштабную панораму разных аспектов почерка и этапов сложения стиля Hallu, направлений работы и сфер интересов.
Гузман следует традиции стрит-арта, которая обращается к критике массовой культуры, консюмеристских ценностей, мировоззрения «маленького буржуа». Своими учителями он называет таких авторов, как Жан-Мишель Баския, Майк Келли, Роберт
Раушенберг.
«В своих ироничных работах, для которых случайность столь же значима, сколь и намерение автора, Гузман воплощает тот хаотичный, подвижный, нестабильный характер, который носит современность XXI века. Образ скорости и свободной игры, прямая коммуникация и непосредственное воздействие — отличительные приметы его художественной стратегии, в которой наибольшую важность играет сам творческий процесс», — говорится в описании выставки.
Хариф Гузман родился в Венесуэлле, но переехал в США, когда ему было пять лет. Творческую практику он начал в 1990-е годы, будучи скейтбордистом, который «бомбит» стены и улицы Нью-Йорка. Созданное им альтер-эго Haculla стало культовым в уличном искусстве большого города. Сейчас выставки художника проходят как в Штатах, так и за рубежом, с Гузманом сотрудничают модные бренды и дружат знаменитости.