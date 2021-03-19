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«Кровосток» выпустил новый альбом. По традиции первый за три года

Виктория Шанина
Сегодня в 9:11

«Кровосток» выпустил седьмой студийный альбом «Наука» — первый за три года. Об этом рэп-группа сообщила на странице «ВКонтакте» со словами: «10 треков подарят вам многие знания и надежду».

В трек-лист пластинки вошли два сингла, представленные еще в 2020 году. Среди них треки «Зашел, вышел» про «новую русскую онкологию» и «Дети», посвященный внутреннему ребенку, который живет в каждом из нас.

«Кровосток» в «Науке» несколько раз упоминает правоохранительные органы в разных обстоятельствах. Альбом начинается с трека «Делают», в котором музыканты затрагивают полицейских и пытки. Сингл «Зашел, вышел» посвящен персонажу, который грабит богатого чиновника или силовика, называя его опухолью. В песне «Сердце майора» рассказывается о преступнике, которого «не удержали семеро» полицейских.

В записи принимал участие Павел Абрамович, которого группа представила как Пабло. Он отвечал за бас-гитару и треки «Сердце майора» и «Коромысло».

Предыдущий альбом «Кровостока» вышел в 2018 году. В «ЧБ» вошли 11 треков, в том числе «Голова», «Душ», «Чебурашка» и «Столярка». На тот момент это также была первая пластинка группы за три года.

В 2015 году Кировский районный суд Ярославля признал тексты песен, размещенные на сайте рэп-группы «Кровосток», запрещенными для распространения в России. Сообщалось, что они могут служить «основой агрессивного, антисоциального, антиличностного поведения, формируя при этом такие качества личности, как цинизм, вседозволенность, ложные ценностные ориентации». Дмитрий Файнов, продюсер и автор текстов «Кровостока», тогда рассказал «Афише Daily», как группа отреагировала на ситуацию.

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