Одиночество и киберпанк: Макс Барских и Zivert выпустили клип «Bestseller»

Zivert и Макс Барских опубликовали клип на совместный трек «Bestseller». Он посвящен одиночеству, киберпанку и «оцифровыванию эмоций».

В ролике герои в костюмах будущего танцуют на больших зеркалах посреди пустыни и игнорируют гравитацию. Они пытаются соприкоснуться, но виртуальная реальность им этого не позволяет. За 15 часов видео собрало более 700 тыс. подписчиков.

«Клип обладает глубоким социальным подтекстом, в котором человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность. Алану Бадоеву, Максу Барских и Zivert удалось создать историю, в которой нет хеппи-энда. Она о двух душах, телами которых управляет „силиконовая долина“, искусственный интеллект. Все, что остается этим влюбленным, — встречи в виртуальных снах оцифрованного мира», — написано под роликом.

Режиссером клипа выступил Алан Бадоев. Ранее он работал над видео для Artik & Asti, Loboda, Ани Лорак, Kazka и других популярных артистов.

В 2020 году «Яндекс.Музыка» признала Zivert самой востребованной исполнительницей в России. Ее трек «Life» занял третье место среди самых залайканных песен за всю историю сервиса.