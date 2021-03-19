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Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» заблокировать группу, выступающую за равноправие с ЛГБТ

Семён Гудошников
Сегодня в 17:28

Роскомнадзор потребовал от «ВКонткате» заблокировать на территории России сообщество «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». В соцсети рассказали «Афише Daily», что были вынуждены это сделать.

Основанием для требований РКН послужило решение Металлургического районного суда Челябинска. В уведомлении ведомства говорится, что на странице данного сообщества есть «сведения, распространение которых в Российской Федерации запрещено решением суда».

Суд, в свою очередь, удовлетворил иск прокурора, который заявлял, что группа «явно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, а именно гомосексуализм, лесбиянство, бисексуальные отношения, трансгендеров». Он также считает, что сообщество создает «положительный имидж нарушителей общественного порядка и отрицательный — сотрудников правоохранительных органов, что противоречит требованиям закона и нарушает права неопределенного круга лиц».

«Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» позиционирует себя как общественное движение, которое поддерживает представителей ЛГБТ и борьбу за их права. По словам представителей альянса, он объединяет толерантных гетеросексуалов, которые хотят сказать «нет» дискриминации и травле сограждан, друзей и близких. Сообщество также организует оффлайн-встречи в Петербурге 1–2 раза в месяц.

С 1 марта в России вступил в силу закон, по которому соцсетям грозит штраф за отказ удалить запрещенную информацию. «ВКонтакте» уже оштрафовали на 1,5 млн рублей за неудаление постов о митингах в поддержку Навального. Повторное нарушение может привести к штрафу в размере 10% от годовой выручки.

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