Лидер System of a Down Серж Танкян выпустил мини-альбом «Elasticity»

«Когда несколько лет назад я задумал сделать еще один альбом с ребятами из System of a Down, я начал работать над треками, которые писал, придерживаясь рокерского формата. Поскольку мы не пришли с группой к общему мнению по поводу будущего альбома SOAD, я решил выпустить эти песни под своим псевдонимом», — заявил музыкант.

Ранее Том Морелло и Серж Танкян записали совместный кавер на «Natural’s Not in It» группы Gang of Four. Трек станет частью трибьют-альбома Gang of Four «The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four», который выйдет в мае.