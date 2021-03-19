Лидер System of a Down Серж Танкян выпустил мини-альбом «Elasticity»

Заглавным треком стал «Elasticity», к которому еще в феврале вышел клип с Сашей Бортич в главной роли. На протяжении всего ролика актриса пытается выбраться из замкнутого круга — длинного коридора, наполненного людьми.

Экс-фронтмен армяно-американской группы System of a Down Серж Танкян представил новый мини-альбом «Elasticity». В него вошли пять треков: «Elasticity», «Your Mom», «Rumi», «How Many Times?» и «Electric Yerevan».

Вместе с альбомом Танкян опубликовал клип к песне «Electric Yerevan». «Электрическим Ереваном» называют протесты в Армении, которые проходили в 2015 году. В видео есть кадры митингов, на которых силовики разгоняют толпу мощными потоками воды.

«Когда несколько лет назад я задумал сделать еще один альбом с ребятами из System of a Down, я начал работать над треками, которые писал, придерживаясь рокерского формата. Поскольку мы не пришли с группой к общему мнению по поводу будущего альбома SOAD, я решил выпустить эти песни под своим псевдонимом», — заявил музыкант.

Ранее Том Морелло и Серж Танкян записали совместный кавер на «Natural’s Not in It» группы Gang of Four. Трек станет частью трибьют-альбома Gang of Four «The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four», который выйдет в мае.