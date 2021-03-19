Во Франции суд признал женщину виновной в разводе. Она не хотела заниматься сексом с мужем

Женщина подала апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как французские суды постановили, что она «нарушила» свои «супружеские обязанности», отказавшись от секса со своим мужем. Об этом передает The Connexion.

В 2019 году апелляционный суд Версаля признал 66-летнюю женщину виновной в разводе. Ее бывший муж заявил, что она не занималась с ним сексом во время супружеской жизни и тем самым «серьезно нарушила брачные обязательства, сделав для него невозможным сохранение совместной жизни». Позже постановление одобрил кассационный суд.

Женщина обратилась в ЕСПЧ с просьбой отменить решение судов Франции на основании вторжения в ее частную жизнь и нарушения ее физической неприкосновенности. Она назвала эти решения «судебными ошибками» и выразила возмущение.

Две ассоциации, защищающие француженку, заявили, что «архаичное» постановление «лишает женщин права соглашаться и нет на сексуальные отношения» в браке, и напомнили, что супружество не предполагает «сексуального рабства». «47% из 94 000 изнасилований и попыток изнасилования в год во Франции совершаются бывшим или нынешним супругом или бывшим жертвы», — добавили они.