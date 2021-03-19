перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Пресс-материалы «Состояние души Нью-Йорк»: в Москве откроется выставка стрит-арт художника Харифа Гузмана
«Состояние души Нью-Йорк»: в Москве откроется выставка стрит-арт художника Харифа Гузмана 18:25
Во Франции суд признал женщину виновной в разводе. Она не хотела заниматься сексом с мужем 18:12
Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» заблокировать группу, выступающую за равноправие с ЛГБТ 17:28
Telegram запустил в каналах голосовые чаты. Без лимита на участников и с записью эфиров 17:06
Власти хотят обязать страховщиков платить за падающие сосульки и плохие дороги 16:42
«Яндекс.Музыка» Лана Дель Рей выпустила новый альбом «Chemtrails over the Country Club». Первый за почти два года
Лана Дель Рей выпустила новый альбом «Chemtrails over the Country Club». Первый за почти два года 16:25
Моргенштерн выпустил клип на второй фит с Yung Trappa. Там много неона и полуголых девушек 16:03
Российский прокатчик «Суперновы» запросил разрешение на прокат полной версии фильма 16:02
Одиночество и киберпанк: Макс Барских и Zivert выпустили клип «Bestseller» 15:50
Netflix вошел в пятерку самых популярных видеосервисов среди россиян 14:36
ViktorHanacek.cz/Flickr Facebook выпустит детскую версию Instagram
Facebook выпустит детскую версию Instagram 14:33
Исполнители «Яндекс.Толоки» помогут «Лиза Алерт» искать пропавших людей 14:24
Хабиб Нурмагомедов официально ушел на пенсию 13:37
Лидер System of a Down Серж Танкян выпустил мини-альбом «Elasticity» 13:00
Россиянин признался на суде в США, что пытался организовать кибератаку на Tesla 11:59
За последние сутки в России выявили 9699 новых случаев коронавируса 11:49
coldsiemens/Instagram Pharaoh представил новый альбом «Million Dollar Depression»
Pharaoh представил новый альбом «Million Dollar Depression» 10:52
Фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» запустили проект в поддержку людей с синдромом Дауна 10:17
YouTube восстановил работу телеканала «Вести Крым» Обновлено в 9:59
«Кровосток» выпустил новый альбом. По традиции первый за три года 9:11
Отключить рекламу

Во Франции суд признал женщину виновной в разводе. Она не хотела заниматься сексом с мужем

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:12

Женщина подала апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как французские суды постановили, что она «нарушила» свои «супружеские обязанности», отказавшись от секса со своим мужем. Об этом передает The Connexion.

В 2019 году апелляционный суд Версаля признал 66-летнюю женщину виновной в разводе. Ее бывший муж заявил, что она не занималась с ним сексом во время супружеской жизни и тем самым «серьезно нарушила брачные обязательства, сделав для него невозможным сохранение совместной жизни». Позже постановление одобрил кассационный суд.

Женщина обратилась в ЕСПЧ с просьбой отменить решение судов Франции на основании вторжения в ее частную жизнь и нарушения ее физической неприкосновенности. Она назвала эти решения «судебными ошибками» и выразила возмущение.

Две ассоциации, защищающие француженку, заявили, что «архаичное» постановление «лишает женщин права соглашаться и нет на сексуальные отношения» в браке, и напомнили, что супружество не предполагает «сексуального рабства». «47% из 94 000 изнасилований и попыток изнасилования в год во Франции совершаются бывшим или нынешним супругом или бывшим жертвы», — добавили они.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
приключение
Пальма
Вторая картина Домогарова-младшего, теперь о верной овчарке
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить