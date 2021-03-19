Netflix вошел в пятерку самых популярных видеосервисов среди россиян

Стриминговая платформа Netflix заняла четвертое место в рейтинге самых популярных онлайн-кинотеатров среди жителей крупных городов России. В опросе приняли участие около тысячи респондентов из городов с населением от 500 тыс. человек, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Telecom Daily.

Большинство опрошенных (34%) смотрят видеоконтент на ivi, следом идут «Кинопоиск HD» (21%) и Okko (11%). Netflix указали 9% респондентов. Пятую строчку разделили сервисы Wink и Megogo (по 7%).

Среди опрошенных только 21% платит за подписку ежемесячно, 17% платят за отдельный фильм или сериал, а 39% смотрят их бесплатно (например, по промокодам). Всего 22% людей заявили, что не пользуются онлайн-кинотеатрами, при этом чуть меньше половины из них отметили, что пользовались раньше.

Гендиректор «Megogo Россия» Виктор Чеканов заявил, что компания считает эту цифру некорректной. Okko и «Амедиатека» также не согласны с результатами, так как данное исследование не определяет доли на рынке. Глава «Амедиатеки» Татьяна Калита отметила, что выручка платформы за 2020 год выросла на 41%, а число платящих подписчиков — на 50%.

Ранее компания Telecom Daily сообщила, что выручка Netflix в России в 2020 году выросла в три раза. В 2019-м прибыль составляла 1 млрд рублей, а сейчас — около 3,3 млрд.