Моргенштерн выпустил клип на второй фит с Yung Trappa. Там много неона и полуголых девушек

Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) записал второй совместный сингл с Моргенштерном под названием «Family» и снял на него клип.

Под незамысловатый бит рэперы веселятся в компании полуголых девушек и читают куплеты, кружась вокруг дорогого спорткара. «Сутки летят за секунды, год — как под наркозом», — поет Владислав Ширяев после освобождения из тюрьмы и сравнивает свою новую жизнь с лайфстайлом рок-звезд.