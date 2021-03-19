Моргенштерн выпустил клип на второй фит с Yung Trappa. Там много неона и полуголых девушек

Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) записал второй совместный сингл с Моргенштерном под названием «Family» и снял на него клип.
Под незамысловатый бит рэперы веселятся в компании полуголых девушек и читают куплеты, кружась вокруг дорогого спорткара. «Сутки летят за секунды, год — как под наркозом», — поет Владислав Ширяев после освобождения из тюрьмы и сравнивает свою новую жизнь с лайфстайлом рок-звезд.
Для Yung Trappa это уже третий релиз после выхода из тюрьмы в феврале этого года. Первым стал трек «First Day Out», в котором рэпер рассказывает о своем первом дне на свободе. Второй — это фит с Моргенштерном «Розовое вино-2», название которого отсылает к хиту Элджея и Feduk. Правда, ничего общего с «Розовым вином» у песни нет.
Yung Trappa пробыл в колонии пять с половиной лет с учетом срока в СИЗО, где он отсидел примерно год и три месяца. Его осудили по 228-й статье УК РФ за хранение и распространение наркотиков.