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Лана Дель Рей выпустила новый альбом «Chemtrails over the Country Club». Первый за почти два года

Семён Гудошников
Сегодня в 16:25

Американская певица Лана Дель Рей вернулась с первым за почти два года студийным альбомом — «Chemtrails over the Country Club». Он доступен для прослушивания на большинстве стриминговых платформ.

Над пластинкой певица работала с Джеком Антоноффым, который продюсировал предыдущий ее лонгплей. Трек «Yosemite» был записан с американским композитором и автором песен Риком Ноуэлсом, в композиции «Breaking Up Slowly» появляется вокал Никки Лейн, с которой Дель Рей выступала на концертах.

«Chemtrails over the Country Club» стал седьмым студийным альбом американской певицы. Предыдущий — «Norman Fucking Rockwell» — появился в августе 2019 года.

Перед выходом «Chemtrails over the Country Club» Лану Дель Рей обвинили в расизме из‑за обложки пластинки. На ней певица запечатлена в окружении своих, как выяснилось позднее, близких подруг, среди которых не оказалось ни одной темнокожей девушки. Подписчики певицы, не знавшие о принципе выбора моделей для фотографии, осудили отсутствие на ней разнообразных лиц.

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