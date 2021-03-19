Лана Дель Рей выпустила новый альбом «Chemtrails over the Country Club». Первый за почти два года

Американская певица Лана Дель Рей вернулась с первым за почти два года студийным альбомом — «Chemtrails over the Country Club». Он доступен для прослушивания на большинстве стриминговых платформ.
Над пластинкой певица работала с Джеком Антоноффым, который продюсировал предыдущий ее лонгплей. Трек «Yosemite» был записан с американским композитором и автором песен Риком Ноуэлсом, в композиции «Breaking Up Slowly» появляется вокал Никки Лейн, с которой Дель Рей выступала на концертах.
«Chemtrails over the Country Club» стал седьмым студийным альбом американской певицы. Предыдущий — «Norman Fucking Rockwell» — появился в августе 2019 года.
Перед выходом «Chemtrails over the Country Club» Лану Дель Рей обвинили в расизме из‑за обложки пластинки. На ней певица запечатлена в окружении своих, как выяснилось позднее, близких подруг, среди которых не оказалось ни одной темнокожей девушки. Подписчики певицы, не знавшие о принципе выбора моделей для фотографии, осудили отсутствие на ней разнообразных лиц.