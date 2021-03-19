Лана Дель Рей выпустила новый альбом «Chemtrails over the Country Club». Первый за почти два года

Американская певица Лана Дель Рей вернулась с первым за почти два года студийным альбомом — «Chemtrails over the Country Club». Он доступен для прослушивания на большинстве стриминговых платформ.

Над пластинкой певица работала с Джеком Антоноффым, который продюсировал предыдущий ее лонгплей. Трек «Yosemite» был записан с американским композитором и автором песен Риком Ноуэлсом, в композиции «Breaking Up Slowly» появляется вокал Никки Лейн, с которой Дель Рей выступала на концертах.