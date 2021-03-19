Британская модель и актриса Кара Делевинь призналась, что хотела покончить с собой из‑за своей сексуальной ориентации. Об этом она рассказала Гвинет Пэлтроу в подкасте Goop.

Делевинь, которая идентифицирует себя как пансексуального человека, отметила, что страдала от депрессии и даже сейчас иногда хочет «просто быть натуралкой». Модель заявила, что ей было стыдно и непросто принять себя.

«Я не знала никого, кто был бы геем. Я не знала, что это вообще такое, и на самом деле я думаю, что, взрослея, я не знала о том, что я гомофоб. Сама мысль об однополых партнерах вызывала у меня отвращение», — рассказала Делевинь.

Актриса подчеркнула, что в настоящее время «очень любит и принимает» ту часть себя, которая боялась исследовать свою сексуальность. По мнению девушки, это происходило из‑за того, что она росла в «старомодной» семье.

В юности Делевинь беспокоилась, что родственники негативно отреагируют на ее ориентацию. Однако отец модели помог ей справиться с тревогой, заявив, что она заслуживает того, чтобы ее любили.

Прошлым летом стало известно, что Кара Делевинь станет ведущей документального сериала «Планета Секс». В нем она исследует гендерное и сексуальное многообразие людей.