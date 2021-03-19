Telegram запустил в каналах голосовые чаты. Без лимита на участников и с записью эфиров

Мессенджер Telegram объявил о создании в каналах и публичных группах голосовых чатов — без ограничения на количество пользователей. Нововведение превратит приложение в «полноценную радиостанцию», сообщила команда Telegram.

Обновление включает в себя возможность сохранить запись разговора. После начала голосового чата пользователи могут включить запись, а в конце эфира аудиофайл появится в сохраненных сообщениях. Во время записи рядом с названием чата будет отображаться красная точка.

Если человек только слушает, но у него появилось желание высказаться, он может поднять руку. Администраторы смогут посмотреть информацию «О себе» возле каждого участника и решить, дать ему слово или нет.

Владельцы каналов смогут выступать от своего канала, а не от личного профиля. «Публичные деятели и знаменитости могут избежать нежелательного внимания к своему личному аккаунту», — объяснили в Telegram. Эта функция пригодится СМИ, от лица которых будут выступать известные люди.

Появилась возможность создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Для спикеров можно создать отдельные ссылки: тогда им не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон.

В декабре 2020 года в Telegram появились групповые звонки. Подключиться к ним могли все участники публичной группы или только ее администраторы — все, кроме анонимных.