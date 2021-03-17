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Байден счел Путина убийцей, Манижа ответила на критику иронией и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:34

США ввели новые санкции против России из‑за отравления Навального. Они затронут экспорт товаров, связанных с национальной безопасностью.

Американская разведка опубликовала доклад, в котором говорится о попытке российских властей вмешаться в недавние президентские выборы в США. Джо Байден в интервью ABС сказал, что Путин ответит за это, а еще счел российского лидера убийцей.

Счетная палата раскритиковала законопроект о просветительской деятельности. Ведомство считает, что его реализация ограничит деятельность гражданского общества.

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что «Евровидение» не имеет никакого отношения к культуре. «Очень средний конкурс, совершенно не востребованный даже в Европе», — считает она.

В Оренбурге неизвестные начали травить бездомных собак. Это произошло после нескольких нападений животных, полиция организовала проверку.

В России впервые с ноября выявили менее 9000 новых случаев коронавируса. Число зарегистрированных в стране заражений достигло 4 418 436.

Евросоюз определился с функциями паспорта вакцинации. Он позволит перемещаться по странам ЕС без ограничений.

В возрасте 51 года умерла немецкая автогонщица и ведущая «Top Gear» Сабина Шмиц. Последние четыре года она боролась с раком.

«Вечерний Ургант» снял заставку от первого лица, как будто ее срежиссировал Илья Найшуллер. Она заканчивается на грустной ноте — сами посмотрите.

Манижа выпустила «расследование» о себе в ответ на ксенофобные комментарии. Приглашенный «эксперт» установил, что певица не только не русская, но и вообще не человек, она — соль.

Премия The Art Newspaper Russia объявила лауреатов. Награды получили «Манеж», писательница Наталья Семенова и другие.

Мик Дженкинс выпустил фит с лауреатом «Грэмми» Kaytranada, а группа Squid представила песню «Paddling».

Колин Треворроу снимет драму о Второй мировой войне с Бенедиктом Камбербатчем. Звезда «Шерлока» исполнит роль иллюзиониста Джаспера Маскелайна, который присоединился к британской армии.

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране фильм Пола Верхувена «Вспомнить все». Встречаемся 30 марта, в 19.30, в кинотеатре «Формула Кино Европа».

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