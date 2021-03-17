США ввели новые санкции против России из‑за отравления Навального

США огласили новые ограничения против России из‑за отравления Алексея Навального, сообщает Министерство торговли США.

Они затронут экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, и вступят в силу 18 марта.

Исключения сделают для авиационной и космической промышленности, для которых ограничения распространяться не будут до сентября.

В документе говорится, что Министерство торговли не позволит России получить доступ «к тонким технологиям США, которые можно злонамеренно применить в области химического оружия».

«Применяя незаконные нервно-паралитические вещества против диссидентов внутри и за пределами своих границ, российское правительство грубо нарушило свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, и напрямую подвергло своих и иностранных граждан смертельной опасности», — говорится в заявлении.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому, а затем его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В Германии у него нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». В покушении политик обвиняет Кремль.

В начале марта США и Евросоюз ввели санкции против руководителей ряда силовых ведомств России в ответ на уголовное преследование Алексея Навального. Европейские активы попавших под санкции чиновников будут заморожены, а им самим будет запрещен въезд на территорию ЕС.