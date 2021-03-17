Мик Дженкинс выпустил фит с лауреатом «Грэмми-2021» Kaytranada

«Designer Frames» может стать частью нового студийного альбома Дженкинса. В описании к треку рэпер намекнул, что его новая пластинка уже «в пути», а также поздравил Kaytranada с победой на «Грэмми-2021».

Диджей Kaytranada и рэпер Мик Дженкинс выпустили совместный сингл «Designer Frames». Послушать его можно на платформе SoundCloud.

Ранее музыканты уже работали вместе над песней «Frontstreet». Мик Дженкинс участвовал в записи «Gray Area», которая вошла в трек-лист альбома Kaytranada «Bubba».

В этом году Kaytranada выиграл две стауэтки «Грэмми» в номинациях «Лучшая танцевальная запись» (трек «10%») и «Лучший танцевальный/электронный альбом» («Bubba»). Диджей также мог стать лучшим новым исполнителем, но эту награду забрала Megan Thee Stallion.