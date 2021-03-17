Колин Треворроу снимет драму о Второй мировой войне с ​​Бенедиктом Камбербатчем в главной роли

Звезда «Шерлока» и «Игры в имитацию» Бенедикт Камбербатч исполнит главную роль в фильме Колина Треворроу «The War Magician» («Военный маг»). Картина будет посвящена истории иллюзиониста во время Второй мировой войны, пишет Deadline.

Главным героем фильма стал фокусник Джаспер Маскелайн, который присоединилися к британской армии и разгромил немецкого генерала-фельдмаршала Эрвина Роммеля. Для победы над нацистами он объединился с военной разведчицей и международной «магической бандой» из Африки, Европы и Ближнего Востока.

Сюжет основан на книге Дэвида Фишера, в которой описывается жизнь Маскелайна. Согласно историкам, в реальности подразделения «магической банды» никогда не существовало. Сценарий адаптации напишет Николас Мариани.

Колин Треворроу стал известен после выхода первой части «Мира Юрского периода». Он также снимал приквел к фильму, а сейчас работает над новой частью картины, которая выйдет в 2022 году. В ноябре режиссер рассказал, как проходят съемки во время пандемии.