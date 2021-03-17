ЕС определился с функциями паспорта вакцинации. Он позволит ездить без ограничений по странам союза

Европейская комиссия придумала, каким будет содержание и функции зеленого паспорта — европейского сертификата о вакцинации от коронавируса. С его помощью люди смогут передвигаться по странам Евросоюза без ограничений, связанных с пандемией. Сертификат планируют утвердить 17 марта, пишет Financial Times.

Паспорт будет выдаваться бесплатно, а его содержимое должно быть представлено на двух языках: английском и языке выдавшей его страны. Внутри должен быть штрихкод для цифрового формата, дата и место вакцинации, тип препарата и прочая подобная информация. Бумажная версия необязательно должна быть зеленого цвета.

Всего будет три типа сертификатов: для привитых людей, для тех, кто уже переболел, или для обладателей отрицательного теста на коронавирус. Сколько будет действовать каждый из них, не уточняется.

В постановлении Еврокомиссии четко указано, что сертификат «не должен стать условием для свободы передвижения» и «быть истолкован как обязательство или право на вакцинацию». Люди, которые не смогли или не захотели вакцинироваться, должны пользоваться той же свободой передвижения. Однако «при условии, если необходимо, обязательных тестов или карантина/самоизоляции». Документ цитирует испанское издание El País.

Члены Евросоюза отметили, что въезд будет доступен только в ту страну, которая признала использование определенной вакцины. В том числе это касается «Спутника V» и въезда вакцинированных граждан в страны, которые одобрили ее применение.

Экспертиза «Спутника V» в Европейском союзе началась в начале марта. Процедуру проверки проводит Европейское агентство лекарственных средств. Венгрия и Словакия уже одобрили применение российской вакцины до общей регистрации препарата в Европе.