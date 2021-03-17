перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Оренбурге неизвестные травят бездомных собак. Это началось после нескольких нападений животных 17:52
Avtozak LIVE/Telegram СК назвал правомерными действия росгвардейца, который ударил корреспондента по голове на митинге
СК назвал правомерными действия росгвардейца, который ударил корреспондента по голове на митинге 17:40
Умерла гонщица и ведущая шоу «Top Gear» Сабина Шмиц 17:12
Ольга Любимова заявила, что «Евровидение» не имеет к культуре никакого отношения 17:02
Умер T.A. Loc — один из пионеров российского трэпа 16:48
ЕС определился с функциями паспорта вакцинации. Он позволит ездить без ограничений по странам союза 16:46
США ввели новые санкции против России из‑за отравления Навального 16:23
Oasis/Facebook СМИ: Братья Галлахер из Oasis открыли совместную кинокомпанию
СМИ: Братья Галлахер из Oasis открыли совместную кинокомпанию 16:04
Gucci выпустил виртуальные кроссовки за 12 долларов. Это коллаб с белорусской компанией 16:03
В баре «Стрелка» открылась точка сбора вещей для бездомных 15:52
Премия The Art Newspaper Russia объявила лауреатов 15:20
Манижа выпустила «расследование» о себе. Это ответ на ксенофобные комментарии 15:15
Gage Skidmore/Flickr Байден считает Путина убийцей
Байден считает Путина убийцей 15:10
Киноклуб «Афиша» покажет фильм «Вспомнить все» 1990 года на большом экране 15:09
Киностудия им. Горького снимет фильм о руководительнице «Дома с маяком» Лиде Мониаве 14:40
«Одноклассники» и фонд Ильи Варламова создали карту исчезающего архитектурного наследия России 14:24
В России предложили ввести курс «Основы взрослой жизни» для старшеклассников 14:22
Мик Дженкинс выпустил фит с лауреатом «Грэмми-2021» Kaytranada 12:53
В сети появился документальный фильм о музыканте Константине Ступине 12:33
Free-Photos/Pixabay Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт издания «МБХ медиа»
Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт издания «МБХ медиа» 11:38
Отключить рекламу

ЕС определился с функциями паспорта вакцинации. Он позволит ездить без ограничений по странам союза

Виктория Шанина
Сегодня в 16:46

Европейская комиссия придумала, каким будет содержание и функции зеленого паспорта — европейского сертификата о вакцинации от коронавируса. С его помощью люди смогут передвигаться по странам Евросоюза без ограничений, связанных с пандемией. Сертификат планируют утвердить 17 марта, пишет Financial Times.

Паспорт будет выдаваться бесплатно, а его содержимое должно быть представлено на двух языках: английском и языке выдавшей его страны. Внутри должен быть штрихкод для цифрового формата, дата и место вакцинации, тип препарата и прочая подобная информация. Бумажная версия необязательно должна быть зеленого цвета.

Всего будет три типа сертификатов: для привитых людей, для тех, кто уже переболел, или для обладателей отрицательного теста на коронавирус. Сколько будет действовать каждый из них, не уточняется.

В постановлении Еврокомиссии четко указано, что сертификат «не должен стать условием для свободы передвижения» и «быть истолкован как обязательство или право на вакцинацию». Люди, которые не смогли или не захотели вакцинироваться, должны пользоваться той же свободой передвижения. Однако «при условии, если необходимо, обязательных тестов или карантина/самоизоляции». Документ цитирует испанское издание El País.

Члены Евросоюза отметили, что въезд будет доступен только в ту страну, которая признала использование определенной вакцины. В том числе это касается «Спутника V» и въезда вакцинированных граждан в страны, которые одобрили ее применение.

Экспертиза «Спутника V» в Европейском союзе началась в начале марта. Процедуру проверки проводит Европейское агентство лекарственных средств. Венгрия и Словакия уже одобрили применение российской вакцины до общей регистрации препарата в Европе.

События недели на afisha.ru
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Еврокомиссия
Financial Times
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить