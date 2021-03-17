Ольга Любимова заявила, что «Евровидение» не имеет к культуре никакого отношения

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что песенный конкурс «Евровидение» не имеет никакого отношения к культуре. Ее слова приводит ТАСС.

Любимова отметила, что не следит за отбором участников и не интересуется результатами. По ее словам, Министерство культуры не считает нужным вмешиваться в ход конкурса.

«Он вообще к культуре никакого отношения не имеет изначально и не имел никогда, даже в 60-е [годы]. Очень средний конкурс, совершенно не востребованный даже в Европе. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и к победе», — сказала министр.

8 марта стало известно, что российская певица из Таджикистана Манижа представит Россию на «Евровидении» в этом году и исполнит песню «Русская женщина». Некоторые пользователи отнеслись к такому решению жюри исполнителя критически. Артистку начали оскорблять из‑за ее таджикского происхождения, и многим показалось странным, что она будет исполнять песню о русской женщине, тем более о ее силе и самостоятельности. Отбор Манижи на конкурс и выбор темы песни, по их мнению, сделан так, чтобы угодить Западу и вписаться в концепцию толерантного конкурса.

Были и те, кто поддержал певицу. Например, новый руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович назвал негативную реакцию пользователей в сети обыкновенным фашизмом. А музыкальные редакторы «Афиши Daily» Владимир Завьялов и Николай Овчинников поспорили: Манижа на «Евровидении» — это круто или нет?