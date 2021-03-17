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Манижа выпустила «расследование» о себе. Это ответ на ксенофобные комментарии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:15

Певица Манижа, которая представит Россию на «Евровидении-2021», опубликовала на своем ютьюб-канале видео «Может ли это … представлять Россию на „Евровидении“?».

Ролик начинается с перечисления всех проблем, с которыми столкнулось человечество в 2020 году — от эпидемии коронавируса до протестов и захвата Белого дома, «но тут появилась она». Манижа выступила в образе ведущей программы «Ваша представительница», «в которой ваша представительница расскажет вам, кто такая ваша представительница в вашем представлении».

Гостем программы стал «эксперт в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамин Александрович». Пока Манижа спала, он украл скелет певицы из ее квартиры, чтобы изучить его кости. Результаты его исследования, посвященного вопросу «Кто такая Манижа?», просто «поражают».

«Лабораторные исследования костей показали, что Манижа не просто не русская. Она вообще не человек. Манижа — это соль», — заключил «ученый».

В следующем выпуске пообещали рассказать «сколько Манижа заплатила группе Little Big, чтобы те отказались от поездки на „Евровидение“».

8 марта стало известно, что российская певица из Таджикистана исполнит песню «Русская женщина» на «Евровидении» в этом году. Некоторые пользователи отнеслись к такому выбору исполнителя критически: посыпались оскорбления из‑за ее таджикского происхождения, многим показалось странным, что она будет исполнять песню о русской женщине, тем более о ее силе и самостоятельности. Все это, по их мнению, сделано, чтобы угодить Западу и вписаться в концепцию толерантного конкурса.

Другие поддержали певицу, в том числе новый художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович. Он назвал негативную реакцию пользователей в сети обыкновенным фашизмом. Музыкальные редакторы «Афиши Daily» Владимир Завьялов и Николай Овчинников тоже поспорили: Манижа на «Евровидении» — это круто или нет?

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