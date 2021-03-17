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США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и пообещали ввести новые санкции на следующей неделе

Виктория Шанина
Сегодня в 10:27

16 марта американская разведка опубликовала доклад, в котором говорится о попытке российских властей вмешаться в президентские выборы США, прошедшие в 2020-м. Авторы текста отметили, что действия России «подорвали общественное доверие» американцев к избирательному процессу и «обострили социально-политические разногласия в США».

В том числе в докладе говорится, что президент России Владимир Путин «санкционировал» действия, направленные на «очернение кандидатуры президента Байдена и Демократической партии» и на поддержку основного конкурента Джо Байдена — кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинения разведки в Facebook, подчеркнув, что они безосновательны. Кроме того, по словам дипломатов, такие заявления не способствуют нормализации двусторонних отношений.

«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий», — говорится в посте посольства.

По информации телеканала CNN, на следующей неделе (22–28 марта) США объявят о новых санкциях против России. Ограничения будут связаны с обвинениями во вмешательстве в президентские выборы. Под них также попадут Иран и Китай.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. В начале января Конгресс утвердил победу Джо Байдена, который набрал 306 голосов выборщиков. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, получивший 232 голоса, заявил, что результаты были сфальсифицированы.

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