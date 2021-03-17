«Вечерний Ургант» снял заставку от первого лица, как будто ее срежиссировал Илья Найшуллер

Выпуск передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале открыла заставка, снятая в стиле режиссера Ильи Найшуллера — от первого лица. Сам Найшуллер стал гостем программы и рассказал о своем новом фильме «Никто».

По сюжету видео Иван Ургант просыпается в такси и видит сообщение от Константина Эрнста — ведущий опаздывает на съемку эфира. Он спешит по коридорам «Останкино», но на пути ему мешают сотрудники канала, группа бабушек и Дмитрий Нагиев. Выясняется, что это был всего лишь сон, но это еще не конец.