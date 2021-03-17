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«Вечерний Ургант» снял заставку от первого лица, как будто ее срежиссировал Илья Найшуллер

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:42

Выпуск передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале открыла заставка, снятая в стиле режиссера Ильи Найшуллера — от первого лица. Сам Найшуллер стал гостем программы и рассказал о своем новом фильме «Никто».

По сюжету видео Иван Ургант просыпается в такси и видит сообщение от Константина Эрнста — ведущий опаздывает на съемку эфира. Он спешит по коридорам «Останкино», но на пути ему мешают сотрудники канала, группа бабушек и Дмитрий Нагиев. Выясняется, что это был всего лишь сон, но это еще не конец.

Видео сопровождается треком «Bad Motherfucker» группы Найшуллера Biting Elbows, на который он впервые снял клип от первого лица.

Позже Найшуллер срежиссировал фильм «Хардкор» и клип The Weeknd «False Alarm» — тоже от первого лица.

Боевик «Никто» выйдет в прокат 18 марта. Он рассказывает об аудиторе Мэнселле (Боб Оденкерк), ранее работавшем на крайне опасных людей. Став семьянином, он отошел от дел, однако бандиты из прошлого вновь появились в его жизни. Это толкнуло Мэнселла вернуться на путь ярости и жестокости. Противника Мэнселла в картине сыграл российский актер Алексей Серебряков.

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