Байден считает Путина убийцей

Президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC, считает ли он Владимира Путина убийцей. Интервью и расшифровка его фрагментов опубликованы на сайте телеканала.

Кроме того, глава Белого дома пообещал, что президент России «заплатит» за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

«У нас был долгий разговор, он и я, понимаете, я его неплохо знаю. И диалог начался с того, что я сказал: «Вы знаете меня, я знаю вас. И если я точно пойму, что это было (российское вмешательство в выборы. — Прим. ред.), готовьтесь», — заявил Байден, не уточнив, какие именно меры собираются предпринять США.

В вопросах, где работа с Россией соответствует общим интересам, «можно одновременно гулять и жевать жвачку», добавил американский лидер.