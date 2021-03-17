Байден считает Путина убийцей

Президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC, считает ли он Владимира Путина убийцей. Интервью и расшифровка его фрагментов опубликованы на сайте телеканала.
Кроме того, глава Белого дома пообещал, что президент России «заплатит» за вмешательство в американские выборы в 2020 году.
«У нас был долгий разговор, он и я, понимаете, я его неплохо знаю. И диалог начался с того, что я сказал: «Вы знаете меня, я знаю вас. И если я точно пойму, что это было (российское вмешательство в выборы. — Прим. ред.), готовьтесь», — заявил Байден, не уточнив, какие именно меры собираются предпринять США.
В вопросах, где работа с Россией соответствует общим интересам, «можно одновременно гулять и жевать жвачку», добавил американский лидер.
16 марта американская разведка опубликовала доклад, в котором говорится о попытке российских властей вмешаться в недавние президентские выборы в США. Согласно ему Владимир Путин «санкционировал» действия, направленные на поддержку Дональда Трампа и очернение кандидатуры Байдена и Демократической партии.
По информации телеканала CNN, на следующей неделе (22–28 марта) США объявят о новых санкциях против России, связанных с обвинениями во вмешательстве в выборы. Под них также могут попасть Иран и Китай.