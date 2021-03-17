В России выявили менее 9 тыс. случаев коронавируса. Впервые с октября

В России выявили 8 998 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 395 заражений меньше, чем вчера. Менее 9 тыс. случаев в последний раз регистрировали 1 октября, когда инфекцию обнаружили у 8945 человек.
Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Свердловской и Саратовской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 418 436. За последние сутки вылечились 10 755 человек, за все время — 4 024 975. За сутки умерли 427 пациента, за весь период — 93 364.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 120,7 млн человек, 2,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,5 млн). На втором месте — Бразилия (11,6 млн), на третьем — Индия (11,4 млн).