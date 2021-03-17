В России выявили менее 9 тыс. случаев коронавируса. Впервые с октября

В России выявили 8 998 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 395 заражений меньше, чем вчера. Менее 9 тыс. случаев в последний раз регистрировали 1 октября, когда инфекцию обнаружили у 8945 человек.

Больше всего новых заболевших — в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Свердловской и Саратовской областях.