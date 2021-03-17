Премия The Art Newspaper Russia объявила лауреатов

Редакция газеты The Art Newspaper Russia объявила лауретов своей ежегодной премии. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба издания.

У премии пять номинаций, которые соответствуют рубрикам газеты.

«Музей года» — Центральный выставочный зал «Манеж» в Петербурге. Директор музея — Павел Пригара.

«За умение делать зрелищные выставочные хиты, привлекающие публику и смелыми концепциями, и современным экспозиционным дизайном».

«Выставка года» — «„Мы храним наши белые сны“. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» (Музей современного искусства «Гараж», Москва). Кураторы — Екатерина Иноземцева и Андрей Мизиано.

«За реабилитацию и исследование феноменов отечественной художественной культуры ХХ века, связанных с эзотерическим знанием».

«Книга года» — Наталия Семенова с серией книг о коллекционерах: «Сага о Щукиных. Собиратели шедевров», «Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?», «Илья Остроухов. Гениальный дилетант»

«За многолетний труд по возвращению в историю имен и заслуг великих коллекционеров дореволюционной России и их популяризацию за рубежом».

«Реставрация года» — Северный речной вокзал в Москве. Работы выполнили: ООО «Артстройтехнология». Генеральный проектировщик: ИГИТ. Главный архитектор проекта: Константин Беляев. Реконструкция набережной и парка: Департамент транспорта города Москвы.

«За феноменально быстрое и бережное восстановление выдающегося архитектурного ансамбля и возвращение ему прежних функций».

«Личный вклад» — Анатолий и Ирина Седых, основатели Фестиваля современной городской культуры «Арт-овраг» в городе Выкса Нижегородской области.

«За превращение регионального промышленного центра в столицу современного паблик-арта».

Выбор победителей The Art Newspaper Russia определяется как успехом у широкой публики, так и резонансом в профессиональном сообществе. Наградой отмечаются самые значимые события прошедшего года в сфере искусства в России, научные исследования, деятельность по сохранению культурного наследия страны, а также вклад меценатов в развитие искусства.

Ежегодная премия была учреждена в 2013 году. Ее победителям вручают статуэтку с Биг-Беном и Спасской башней, которые перекрещиваются, как стрелки часов. Это символизирует синхронизацию России с мировым художественным процессом.