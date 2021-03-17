В Оренбурге неизвестные травят бездомных собак. Это началось после нескольких нападений животных

В Оренбурге местные жители сообщили о массовом отравлении бездомных собак. В телеграм-канале «Оренбург инцидент» приводится информация о двух таких случаях за день. Трупы псов обнаружили во дворе жилого дома на улице Гагарина и в поселке Пригородный под Оренбургом. В описании последнего поста говорится, что неизвестные рассыпают «какую‑то отраву».

Подписчица, поделившаяся первой записью, сказала, что животные никому не угрожали, а местные жители даже называли их по именам. Одну из собак удалось спасти, сейчас она находится в клинике.

Горожане пошли в полицию и рассказали подробности случившегося, зафиксировали последствия и написали заявление. Правоохранители зарегистрировали его и начали проверку, пишет РИА «Новости».

В оренбургских пабликах распространены видео с нападениями бездомных собак на прохожих. О проблеме жалуются местные жители, некоторые угрожают устроить самосуд над животными.

«На улице творится жесть, собакапокалипсис какой‑то! За последнюю неделю три нападения, включая одно на ребенка. Соцсети заполнены фотками со стаями, оккупировавшими город. Лай преследует оренбуржцев везде: от Советской до окраин!» — говорится в телеграм-канале «Типичный Оренбург».

По данным оренбургской прокуратуры, за последний год от горожан поступило более 750 жалоб на большое количество безнадзорных собак и их агрессивное поведение. Минздрав области сообщал, что в 2020 году больницы Оренбурга зарегистрировали свыше 250 случаев укуса граждан бродячими собаками.

Последний такой случай произошел 10 марта — тогда бездомная собака напала на школьницу и порвала ей связки на руке. Девочку удалось отбить прохожим. 3 марта в Оренбурге стая собак набросилась на 10-летнего мальчика, уронила его и пыталась утащить за ногу. Ребенку помог дворник, который отогнал животных лопатой.

Проблема с бродячими собаками в Оренбурге связана с тем, что в области нет ни государственного, ни муниципального приюта для животных. По сообщениям местной администрации, на улицах города живут около 10 тыс. бездомных собак, хотя в норме их число должно составлять около 3000.

В начале марта областная прокуратура потребовала от региональных властей принять меры по бездомным собакам. Планы по строительству муниципального приюта пообещали обсудить на заседании городского совета.