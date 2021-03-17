Группа Squid представила песню «Paddling». Скоро музыканты выпустят дебютный альбом

Музыканты заявили, что «Paddling» — это песня о дихотомии между простыми удовольствиями и декадентским консьюмеризмом.

Британская пост-панк-группа Squid выпустила песню «Paddling». Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Трек стал вторым синглом с дебютного альбома «Bright Green Field», выход которого состоится 7 мая на лейбле Warp. В январе коллектив опубликовал клип на песню «Narrator».

Группа Squid появилась в английском городе Брайтон в 2017 году. Артисты уже успели представить два EP — «LINO» и Town Centre.