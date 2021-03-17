перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Free-Photos/Pixabay Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт издания «МБХ медиа»
Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт издания «МБХ медиа» 11:38
Колин Треворроу снимет драму о Второй мировой войне с ​​Бенедиктом Камбербатчем в главной роли 11:23
В России выявили менее 9 тыс. случаев коронавируса. Впервые с октября 11:12
Группа Squid представила песню «Paddling». Скоро музыканты выпустят дебютный альбом 10:51
США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и пообещали ввести новые санкции на следующей неделе 10:27
Joshua Hoehne/Unsplash 18-летнего американца осудили на три года тюрьмы за взлом твиттер-аккаунтов знаменитостей
18-летнего американца осудили на три года тюрьмы за взлом твиттер-аккаунтов знаменитостей 10:03
Ученые заявили, что более половины петербуржцев переболели коронавирусом 9:23
Уоррен Баффетт обещал годовое жалование в 1 млн долларов за предсказание итога турнира по баскетболу 3:58
Netflix опубликовал трейлер фильма «Городской ковбой» с Идрисом Эльбой 3:09
Элтон Джон обвинил католическую церковь в лицемерии после отказа благословлять ЛГБТ-пары 2:26
André Filipe/Unsplash Исландия открыла границы для иностранцев, привитых одобренными в Европе вакцинами
Исландия открыла границы для иностранцев, привитых одобренными в Европе вакцинами 1:30
В Татарстане сгорел огнеупорный памятник Воину-Освободителю 0:49
Алексей Серебряков рассказал о возвращении из Канады в Россию 0:07
Граффити Бэнкси на Редингской тюрьме испортили, вероятно, поклонники другого уличного художника Вчера в 23:18
Микки Бланко веселится на семейном празднике в клипе «Free Ride» Вчера в 23:00
RottenTomatoes/Twitter Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля-2021
Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля-2021 Вчера в 22:26
Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time Вчера в 21:47
Капитаном Америкой впервые станет ЛГБТ-персонаж Вчера в 21:00
РКН может заблокировать Twitter, Илон Маск продает NFT песни и другие новости дня Вчера в 20:43 Дайджест
Качество воздуха улучшилось в большинстве стран мира за время пандемии Вчера в 20:40
Отключить рекламу

Группа Squid представила песню «Paddling». Скоро музыканты выпустят дебютный альбом

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:51

Британская пост-панк-группа Squid выпустила песню «Paddling». Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Музыканты заявили, что «Paddling» — это песня о дихотомии между простыми удовольствиями и декадентским консьюмеризмом.

Трек стал вторым синглом с дебютного альбома «Bright Green Field», выход которого состоится 7 мая на лейбле Warp. В январе коллектив опубликовал клип на песню «Narrator».

Группа Squid появилась в английском городе Брайтон в 2017 году. Артисты уже успели представить два EP — «LINO» и Town Centre.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить