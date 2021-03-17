Умерла гонщица и ведущая шоу «Top Gear» Сабина Шмиц

В возрасте 51 года скончалась немецкая автогонщица и ведущая телешоу «Top Gear» Сабина Шмиц. Причиной смерти стал рак, с которым она боролась последние четыре года. Об этом сообщило издание Deadline.

Шмиц была также известна как королева Северной петли и самая быстрая таксистка в мире. Первый круг по Нюрбургрингу она сделала в 17 лет, а спустя два года уже установила рекорд прохождения трассы на Ford Sierra Cosworth.

«Сабина была любимым членом семьи „Top Gear“ и команды ведущих с 2016 года, впервые появившись на шоу в 2004 году. Все, кто имел удовольствие работать с ней, были шокированы этой новостью. Мы будем по ней очень скучать, как и все, кто ее знал. Сабина действительно была единственной в своем роде», — заявила исполнительный продюсер «Top Gear» Клэр Пизи.