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Счетная палата раскритиковала законопроект о просветительской деятельности

Семён Гудошников
Сегодня в 19:28

Счетная палата дала отрицательный отзыв на принятый думой законопроект, который запрещает просветительскую деятельность без согласования с властями. Ведомство посчитало, что его реализация ограничит деятельность организаций гражданского общества, пишет «Интерфакс».

Счетная палата отметила, что предлагаемое в законопроекте понятие просветительской деятельности, по сути, дублирует введенное ранее понятие воспитания. А вводимый запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой и другой розни является избыточным, поскольку статьей 282 УК уже положено наказание за эти действия.

Реализация законопроекта помешает деятельности некоммерческих организаций, клубов по интересам, дискуссионных и культурных площадок, а также потребует дополнительных бюджетных расходов, отметили в Счетной палате. При этом оценка расходов в законопроекте не приведена, не указаны источники и порядок их исполнения, что нарушает Бюджетный кодекс.

16 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о просветительской деятельности. Он запрещает заниматься такой деятельностью всем, кроме одобренных властями организаций. Кроме того, документ обязывает образовательные структуры согласовывать все договоры о международном сотрудничестве с министерствами, которым они подчинены.

Научное сообщество раскритиковало поправки. Российская академия наук обратилась к Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон. Петиция астрофизика Сергея Попова на сайте change.org против поправок собрала больше 230 тыс. подписей. Законопроект раскритиковал и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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