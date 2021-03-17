Киноклуб «Афиша» покажет фильм «Вспомнить все» 1990 года на большом экране

Киноклуб «Афиша» покажет в кинотеатре фильм Пола Верхувена «Вспомнить все» 1990 года. Сеанс пройдет на английском языке с русскими субтитрами. В главной роли – Арнольд Шварценеггер.

Спецпоказ пройдет 30 марта в 19.30 в кинотеатре «Формула Кино Европа». Билеты можно купить на сайте «Афиши».

Научно-фантастическая картина рассказывает о простом рабочем Даге Куэйде, живущем в 2048 году. Он устал от серой и однообразной жизни и решил развлечься. Куэйд воспользовался услугами компании, которая посылает в его мозг импульсы, создающие иллюзию того, что он — другой человек. Но есть побочный эффект: теперь он не может вспомнить, кем является на самом деле.

Демонстрироваться будет реставрация в разрешении 4К, созданная к 30-летию картины под руководством самого режиссера. Работы включали в себя цветокоррекцию, а также цифровую реставрацию спецэффектов, звука и саундтреков.

«Studiocanal и реставрационная команда проделали прекрасную работу. Браво! Надеюсь, множество зрителей смогут увидеть фильм в кино», — поделился Верхувен.