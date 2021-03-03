«Альянс врачей» признали иноагентом, Маск построит город в Техасе и другие новости дня

Минюст признал профсоюз «Альянс врачей» иноагентом. По словам ведомства, объединение неоднократно получало иностранное финансирование, а также занималось политической деятельностью.

Владимир Путин поручил усилить контроль за вовлечением несовершеннолетних в протестные акции. Президент похвалил работу силовых ведомств, но попросил мониторить интернет еще лучше.

Суд оштрафовал Илью Азара на 150 тыс. рублей и арестовал на 15 суток за призывы к участию в митингах. Причиной послужили посты журналиста в фейсбуке.

В возрасте 59 лет умер спортивный телекомментатор Юрий Розанов. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Навальный находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. Там он отбывает карантин перед отправкой в исправительную колонию.

В Москве сносят бывшее училище принца Ольденбургского в Немецкой слободе. Историческое здание существовало как минимум с середины XIX века.

К сентябрю в Москве уберут большинство табличек, предупреждающих о камерах (всего их в городе около 2000). Останутся такие знаки только на въездах в город.

В России второй день подряд выявили меньше 11 тыс. случаев коронавируса, на этот раз — 10 535. В Техасе и Миссисипи тем временем отменили обязательное ношение масок и сняли ограничения для бизнеса.

TikTok заявил, что начал удалять ролики с призывами к суициду. Ранее проверить соцсеть из‑за таких видео поручил глава СК Александр Бастрыкин.

«Бесогон ТВ» Никиты Михалкова вернется на ВГТРК после годового перерыва. По словам режиссера, возвращение в телеэфир «не изменит смысл и температуру разговора со зрителями».

Илон Маск объявил, что построит собственный город в Техасе и назовет его Звездная База. Возможно, речь идет о переименовании техасской деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

Хью Грант сыграет главного злодея в новой экранизации игры Dungeons & Dragons. Вероятно, актеру достанется роль колдуна Венджера — именно он был воплощением вселенского зла в одноименном мультсериале 1980-х годов.

Netflix экранизирует комикс «Приключения Астерикса». Шоу выйдет в 2023 году и расскажет о большой битве между галльскими вождями.

Roots United откроет поп-ап-площадку в петербургском пространстве «K-30» на Васильевском острове. По информации «Психо Daily», на ней уже согласились выступить «ГШ», Kedr Livanskiy и Simple Symmetry.

«Золотая маска online» объявила программу трансляций 2021 года. В ее рамках покажут четыре спектакля, отмеченных экспертами театральной премии. Все подробности — здесь.