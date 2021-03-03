«Золотая маска online» объявила программу трансляций 2021 года

Весной 2021 года на главной странице «Рамблера» в рамках программы «Золотая маска online» пройдут трансляции четырех спектаклей, отмеченных экспертами театральной премии. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Откроет программу 10 марта спектакль «Идиот» новосибирского театра «Старый дом», получивший 11 номинаций на «Золотую маску». 9 апреля покажут спектакль «Чернобыльская молитва» Никитинского театра из Воронежа, который впервые принимает участие в конкурсной программе премии.

2 мая продолжит трансляции балет «Приказ короля» театра «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга — в прошлом году он был удостоен сразу двух премий. Четвертая трансляция — это премьера Большого драматического театра им. Товстоногова — «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Дату показа спектакля объявят позже.

Посмотреть все трансляции можно будет на сайте «Рамблера» либо в соцсетях «Афиши» — Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».