перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Японский миллиардер набирает команду добровольцев, готовых полететь с ним к Луне на корабле Маска 17:19
manseok_Kim/Pixabay Каракатицы успешно прошли тест на когнитивные способности, разработанный для детей
Каракатицы успешно прошли тест на когнитивные способности, разработанный для детей 16:57
Netflix экранизирует комикс «Приключения Астерикса» 16:56
В московском музее АРТ4 откроется выставка, посвященная образам Ленина в культуре 16:50
Эд Харрис снимет фильм про дружбу шерифа и убийцы. Их сыграют Роберт Дюваль и Гарретт Хедлунд 16:35
Сын сотрудника НКВД пожаловался в полицию на правнука репрессированного 16:34
В Москве сносят бывшее училище принца Ольденбургского в Немецкой слободе 15:56
goldenmask.ru «Золотая маска online» объявила программу трансляций 2021 года
«Золотая маска online» объявила программу трансляций 2021 года 15:37
Жители иркутского села проголосовали за полный запрет продажи алкоголя 15:12
«Бесогон ТВ» Никиты Михалкова вернется на ВГТРК после годового перерыва 15:03
Минюст признал профсоюз «Альянс врачей» иноагентом 14:40
К сентябрю в Москве уберут предупреждающие о камерах таблички 13:49
mos.ru Стартовал прием заявок на конкурс «Музыка в парках»
Стартовал прием заявок на конкурс «Музыка в парках» 13:19
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов 12:43
Хью Грант сыграет главного злодея в новой экранизации игры Dungeons & Dragons 12:23
Ростуризм разработает для России свои стандарты «все включено» 12:10
В России второй день подряд выявляют меньше 11 тыс. случаев коронавируса 11:23
Денис Камалягин/Facebook Признанный иноагентом главред «Псковской губернии» подал иск к Минюсту
Признанный иноагентом главред «Псковской губернии» подал иск к Минюсту 11:15
Лондонские ученые прочитали запечатанное письмо XVII века с помощью стоматологического рентгена 10:57
TikTok начал удалять ролики с призывами к суициду 10:21
Отключить рекламу

«Золотая маска online» объявила программу трансляций 2021 года

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:37

Весной 2021 года на главной странице «Рамблера» в рамках программы «Золотая маска online» пройдут трансляции четырех спектаклей, отмеченных экспертами театральной премии. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Откроет программу 10 марта спектакль «Идиот» новосибирского театра «Старый дом», получивший 11 номинаций на «Золотую маску». 9 апреля покажут спектакль «Чернобыльская молитва» Никитинского театра из Воронежа, который впервые принимает участие в конкурсной программе премии.

2 мая продолжит трансляции балет «Приказ короля» театра «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга — в прошлом году он был удостоен сразу двух премий. Четвертая трансляция — это премьера Большого драматического театра им. Товстоногова — «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Дату показа спектакля объявят позже.

Посмотреть все трансляции можно будет на сайте «Рамблера» либо в соцсетях «Афиши» — Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Все четыре спектакля-участника программы «Золотая маска online» представляют актуальный российский театр и говорят со зрителем на важные для современного человека темы, одновременно являясь серьезным режиссерским и авторским художественным высказыванием.
Пресс-служба «Золотой маски»

Партнеры программы «Золотая маска online 2021» — Сбер, Rambler Group и благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Программа проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
поп
Полина Гагарина
Премьера шоу «Смотри» от Полины Гагариной на 8 марта
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Рамблер
Минкультуры
Люди
Алишер Усманов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить