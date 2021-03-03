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«Бесогон ТВ» Никиты Михалкова вернется на ВГТРК после годового перерыва

Семён Гудошников
Сегодня в 15:03

Передачу «Бесогон ТВ» режиссера Никиты Михалкова вновь покажут на «России 24» 6 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу режиссера и ВГТРК. Последний раз авторская программа вышла на ТВ в мае 2020 года.

«По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш „Бесогон ТВ“ возвращается на „Россию 24“. Руководство канала обещало, что в течение майских праздников те зрители, которые не видели наших „Бесогонов“ на ютьюбе, смогут посмотреть их на „России 24“», — заявил Михалков.

По словам режиссера, его возвращение на ТВ «не изменит смысл и температуру разговора со зрителями».

«Бесогон ТВ» выходил на телеканале «Россия 24» с 2014 года, а в 2020 году вещание передачи остановили — выпуски остались в эфире канала «Спас» и продолжали публиковаться на ютьюб-канале режиссера. Причиной стала майская серия передачи «У кого в кармане государство?», в которой Михалков заявил, что Билл Гейтс, прикрываясь прививками, хочет чипировать население и сократить его численность. Он также акцентировал внимание на «рукотворном» происхождении коронавируса и номере патента Microsoft — 060606. Своим критикам Михалков ответил железобетонным аргументом.

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