Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Спортивный телекомментатор Юрий Розанов ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом в твиттере написал его коллега Михаил Моссаковский .

В январе 2019 года у Розанова обнаружили онкологическое заболевание. Прошлым летом комментатор рассказал каналу «Матч ТВ», что в какой‑то момент пошел на поправку, но затем у него выявили новые образования. За время борьбы с раком он около 20 раз проходил курсы химиотерапии.

Юрий Розанов начал свою карьеру комментатора в 1996 году на канале «НТВ-плюс». Вначале он специализировался только на хоккейных матчах, но позже стал комментировать еще и футбол.

Он работал на чемпионатах мира и Европы, освещал матчи чемпионатов России, Англии, Италии, Испании и Голландии по футболу, а также КХЛ и молодежные чемпионаты мира по хоккею. В 2012 году Розанов был награжден телевизионной премией ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы» вместе с Сергеем Крабу.