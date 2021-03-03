В России второй день подряд выявляют меньше 11 тыс. случаев коронавируса

В России второй день подряд выявили меньше 11 тыс. случаев коронавируса, на этот раз — 10 535, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 30 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Челябинской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 278 750. За последние сутки вылечились 15 694 человека, за все время — 3 853 734. За сутки умерли 452 пациента, за весь период — 87 348.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 114,7 млн человек, 2,5 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (28,7 млн). На втором месте — Индия (11,1 млн), на третьем — Бразилия (10,6 млн).