В России второй день подряд выявляют меньше 11 тыс. случаев коронавируса

В России второй день подряд выявили меньше 11 тыс. случаев коронавируса, на этот раз — 10 535, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 30 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Челябинской областях.