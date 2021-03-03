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Минюст признал профсоюз «Альянс врачей» иноагентом

Виктория Шанина
Сегодня в 14:40

Министерство юстиции России признало «Альянс врачей» иностранным агентом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Минюста, «Альянс врачей» неоднократно получал иностранное финансирование, а также занимался политической деятельностью.

«Альянс врачей» — независимая организация по защите интересов врачей и медработников. Профсоюз создала Анастасия Васильева в 2018 году, когда ее мать, доктора медицинских наук Надежду Макашову, пытались сократить с должности врача в НИИ глазных болезней и назначить уборщицей.

Ранее в отношении главы профсоюза было возбуждено уголовное дело из‑за «нарушения санитарно-эпидемиологических правил». «Санитарное дело» завели после несанкционированной акции в Москве 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Васильевой запретили общаться с фигурантами дела и пользоваться интернетом.

По этому же делу под домашний арест отправили сотрудницу ФБК (признан в России иноагентом) Любовь Соболь, участницу Pussy Riot Марию Алехину, брата Алексея Навального Олега Навального, пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш и координатора московского штаба Навального Олега Степанова.

В феврале Госдума приняла закон о штрафах для СМИ, которые пишут об иноагентах без соответствующей пометки, а Минюст решил создать третий список иностранных агентов — для незарегистрированных общественных организаций. До этого в России было два списка иноагентов — для зарегистрированных НКО, а также для средств массовой информации. Во второй также входит реестр физических лиц — иноагентов.

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