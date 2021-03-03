Суд оштрафовал Илью Азара на 150 тыс. рублей и арестовал на 15 суток за призывы к участию в митингах

Тверской суд Москвы признал журналиста и муниципального депутата Илью Азара виновным в призывах к участию в несогласованной акции. Ему назначен штраф в размере 150 тыс. рублей, сообщает «Апология протеста».

3 марта суд рассмотрел одно из двух административных дел против Азара — о призывах к участию в несогласованной акции 12 марта прошлого года против поправок к Конституции. Решение по второму делу пока не вынесено.

Ранее полиция Москвы составила в отношении журналиста два административных протокола из‑за постов в фейсбуке, которые правоохранители сочли призывами к участию в протестных акциях в марте и июле 2020 года.

По данным «Апологии протеста», суд отказал во всех ходатайствах защиты, в том числе об участии прокурора, о назначении лингвистической экспертизы и о признании доказательств недопустимыми.

В мае прошлого года Илью Азара признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» и назначили ему 15 суток в спецприемнике. Мосгорсуд сократил срок административного ареста Азара на пять суток — с 15 до 10.