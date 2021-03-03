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Путин поручил усилить контроль за вовлечением несовершеннолетних в протестные акции

Семён Гудошников
Сегодня в 18:24

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД попросил ведомство и другие силовые структуры активнее отслеживать в интернете тех, кто призывает подростков на «несогласованные митинги». Об этом пишет «Интерфакс».

Президент напомнил, что втягивание несовершеннолетних «в незаконные несанкционированные уличные акции» есть прямое нарушение закона, и реагировать на это нужно «обязательно». Также он выразил обеспокоенность статистикой, в которой каждое четвертое совершенное подростком преступление носит тяжкий или особо тяжкий характер.

«Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента: для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств. Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было „соусом“ не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических „хорьковых“ целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», — добавил Путин.

В конце речи глава государства поблагодарил работников внутренних органов за проделанную работу.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Перед их проведением органы стали обвинять штабы Навального в привлечении несовершеннолетних к протестам, а СКР возбудил уголовное дело против сторонников политика, якобы призывающих на митинги подростков в соцсетях.

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