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TikTok начал удалять ролики с призывами к суициду

Виктория Шанина
Сегодня в 10:21

Руководство TikTok заявило, что блокирует контент, нарушающий правила соцсети. В том числе, изображение, пропаганду, нормализацию или прославление суицида, пишет РБК.

Кроме того, TikTok удаляет хештеги, под которыми подобные видео распространяются. Это необходимо, чтобы «предотвращать участие пользователей в опасных челленджах».

«Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами», — подчеркнули представители компании.

Такое решение было принято после поручение главы СК Александра Бастрыкина проверить соцсеть из‑за распространения в ней призывов к совершению самоубийства, направленных на подростков.

Проверки начались 2 марта, после того как школы Москвы разослали родителям несовершеннолетних детей предупреждения о призывах в TikTok к массовым самоубийствам. Сообщения с просьбой уделить особое внимание детям в этот период отправили в родительские чатам.

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