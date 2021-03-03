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Netflix экранизирует комикс «Приключения Астерикса»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:56

Netflix объявил о создании сериала с 3D-анимацией по мотивам французского комикса про Астерикса. Об этом сообщает Deadline.

Производством проекта во Франции займется режиссер и сценарист Ален Шаба. Он также выступит шоураннером картины. Премьера мультсериала запланирована на 2023 год.

Шоу будет основано на полнометражном мультфильме «Большой бой Астерикса». ​По сюжету римляне устраивают битву между соперничающими гаальскими вождями, а сами похищают друида Починикс, который поможет остановить ураган невиданной силы.

Директор по оригинальной анимации Netflix Доминик Баз рассказал, что идея перенести историю Астерикса на Netflix «обсуждалась много лет». Выбор Алена Шаба руководителем сериала не случаен: его «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» 2002 года стал самым успешным воплощением комикса на киноэкранах и третьим по прибыльности художественным фильмом в истории Франции.

Первый комикс про галла Астерикса вышел во Франции в 1961 году. За 50 лет общий тираж книг про героя из Римской империи составил 350 миллионов экземпляров и был переведен на 111 языков. В 2013 году вышел новый комикс, впервые написанный не его оригинальными авторами.

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