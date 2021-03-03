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Хью Грант сыграет главного злодея в новой экранизации игры Dungeons & Dragons

Виктория Шанина
Сегодня в 12:23

Кинокомпании Paramount Pictures и E1 снимут новую экранизацию настольной игры Dungeons & Dragons («Подземелье драконов»). Роль главного злодея исполнит Хью Грант, сообщает портал Deadline.

Вероятно, Грант сыграет колдуна Венджера — именно он был воплощением вселенского зла в одноименном мультсериале от Marvel Productions и TSR 1980-х годов. Последние работы принесли актеру особый успех, в том числе главные роли в сериале «Отыграть назад» на HBO и в фильме «Джентльмены» Гая Ричи.

Кроме того, в экранизации Dungeons & Dragons снимется София Лиллис, сыгравшая в хорроре «Оно», а также Крис Пайн («Человек паук: Через вселенные»), Мишель Родригес («Остаться в живых»), Джастис Смит («Отжиг») и звезда «Бриджертонов» Реге Пейдж.

Подробности сюжета не раскрываются, однако известно, что фильм будет основываться на настольной ролевой игре, которую Гэри Гайгэкс и Дэйв Арнесон разработали еще в 1974 году. Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М.Голдстайн напишут сценарий и выступят режиссерами картины.

В 2020 году вышел триквел ролевой видеоигры по настолке Dungeons & Dragons. Она получила название Baldur’s Gate 3 и стала гибридом: с одной стороны, пришедший из ‎Divinity творческий хаос на поле боя, с другой — присоединившиеся персонажи, у которых есть мнение по любому вопросу.

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